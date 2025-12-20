DOLAR
Sosyal Medya Fenomeni Murat Övünç Tutuklandı

Murat Övünç, paylaştığı video sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:23
Sosyal Medya Fenomeni Murat Övünç Tutuklandı

Sosyal Medya Fenomeni Murat Övünç Tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası gözaltı ve tutuklama

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video sonrası gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yürütüldü ve Övünç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

