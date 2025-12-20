Sosyal Medya Fenomeni Murat Övünç Tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası gözaltı ve tutuklama

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video sonrası gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yürütüldü ve Övünç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

