Bursa İnegöl'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 bin 263 Makaron, 15 Kilo 791 Gram Tütün Ele Geçirildi

Bursa İnegöl'de Kaçak Tütün Operasyonu

Komutanlık ekiplerinden arama: çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, komutanlık ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ocak 2026 tarihinde alınan arama kararına istinaden bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sarılmış makaron, bin adet boş makaron, 15 kilo 791 gram tütün ile 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER