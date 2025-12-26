DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,53 0,65%
ALTIN
6.253,38 -1,35%
BITCOIN
3.747.446,98 0,62%

Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı

Düzce Valiliği, 20 Aralık 2025'te Atatürk Bulvarı'ndaki olayda polis tarafından darp olmadığını, müdahalenin orantılı olduğunu ve sosyal medyaya ilişkin suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:53
Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı

Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı

Valilikten olayla ilgili resmi açıklama

Düzce Valiliği, sosyal medyada yayılan 'Düzce Atatürk Bulvarı'nda gerginlik. Polisin tutumu tepki çekti' başlıklı paylaşımlarla ilgili yaptığı inceleme sonuçlarını açıkladı.

20 Aralık 2025 saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı girişinde bulunan otobüs durağı civarında kavga eden şahısların bulunduğuna dair gelen ihbar üzerine polis ekibinin sevk edildiği bildirildi. Polis ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, mahaldeki esnaflar tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.Y. ve O.Y. adlı şahısların alkollü olduklarının belirtildiği ve bölgeden uzaklaştırılmaları talep edildi.

Söz konusu video, olay yerini gören mobese ve mahaldeki iş yerlerine ait kameraların birlikte incelenmesi sonucunda; haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği, H.Y.'nin görevli polis memuruna hamlede bulunduğu ve bunun üzerine polis memurunun bu teması engellediği tespit edildi.

Ayrıca aynı görüntülerde, polis memuru için iddia edilen 'oğlunun yanında yapıştırırım seni' söyleminin gerçekte 'oğlunun yanında yakışmıyor sana' şeklinde olduğu; mevcut müdahale ve sözlü ikazların zor kullanma yetkisinin orantılılık ilkesi kapsamında yerinde ve yeterli olduğu anlaşıldı.

Valilik, olayla ilgili görevli polis memurları hakkında sosyal medyada yapılan maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

DÜZCE’DE ALKOLLÜ OLDUKLARI VE KAVGA ÇIKARDIKLARI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEYEN...

DÜZCE’DE ALKOLLÜ OLDUKLARI VE KAVGA ÇIKARDIKLARI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEYEN POLİS EKİPLERİNİ, ŞAHISLARI DARP ETTİ GİBİ GÖSTEREREK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASINA KARŞIN DÜZCE VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ.

DÜZCE’DE ALKOLLÜ OLDUKLARI VE KAVGA ÇIKARDIKLARI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Polisten Kaçan Araç Takla Attı: 3 Yaralı
2
PAYCO'ya İkinci Dalga Operasyon: 15 Tutuklama
3
Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı
4
Kayseri'de İhraç Astsubay M.A. Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Makaron ve Silah Ele Geçirildi
6
Iğdır Tuzluca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler