Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı

Valilikten olayla ilgili resmi açıklama

Düzce Valiliği, sosyal medyada yayılan 'Düzce Atatürk Bulvarı'nda gerginlik. Polisin tutumu tepki çekti' başlıklı paylaşımlarla ilgili yaptığı inceleme sonuçlarını açıkladı.

20 Aralık 2025 saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı girişinde bulunan otobüs durağı civarında kavga eden şahısların bulunduğuna dair gelen ihbar üzerine polis ekibinin sevk edildiği bildirildi. Polis ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, mahaldeki esnaflar tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.Y. ve O.Y. adlı şahısların alkollü olduklarının belirtildiği ve bölgeden uzaklaştırılmaları talep edildi.

Söz konusu video, olay yerini gören mobese ve mahaldeki iş yerlerine ait kameraların birlikte incelenmesi sonucunda; haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği, H.Y.'nin görevli polis memuruna hamlede bulunduğu ve bunun üzerine polis memurunun bu teması engellediği tespit edildi.

Ayrıca aynı görüntülerde, polis memuru için iddia edilen 'oğlunun yanında yapıştırırım seni' söyleminin gerçekte 'oğlunun yanında yakışmıyor sana' şeklinde olduğu; mevcut müdahale ve sözlü ikazların zor kullanma yetkisinin orantılılık ilkesi kapsamında yerinde ve yeterli olduğu anlaşıldı.

Valilik, olayla ilgili görevli polis memurları hakkında sosyal medyada yapılan maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

DÜZCE’DE ALKOLLÜ OLDUKLARI VE KAVGA ÇIKARDIKLARI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEYEN POLİS EKİPLERİNİ, ŞAHISLARI DARP ETTİ GİBİ GÖSTEREREK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASINA KARŞIN DÜZCE VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ.