Gaziantep'te Araç ve İşyeri Kundaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Araç ve İşyeri Kundaklama Olayında 4 Kişi Tutuklandı

Kiracı ve avukatın azmettirdiği belirlendi; kundaklama anları kamerada

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şahsa ait araç ve iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucu olayın failleri olarak D.Y., H.M.Ö. ve H.Y. isimli üç şüpheli yakalandı. İlk ifadeler doğrultusunda olayı azmettirdikleri belirlenen T.P. ve O.Ç. adlı iki şüpheli de gözaltına alındı.

Soruşturma bulgularına göre, olayı azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınan T.P.'nin mağdurun kiracısı, O.Ç.'nin ise T.P.'nin avukatı olduğu ve kundaklamanın aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kundaklama anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin olay sırasında çekilen görüntüleri soruşturmanın önemli delillerinden biri oldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.T., H.M.Ö., H.Y. ve T.P. tutuklandı; O.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

