PAYCO'ya İkinci Dalga Operasyon: 15 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik ikinci dalga operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.

Operasyon ve gözaltılar

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen iki dalga operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın dayanakları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre, PAYCO ve şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu incelendi ve her iki raporda da yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Mali bulgular ve el koyma

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı ile birlikte toplam 620 milyon TL değerinde varlığa el konuldu. El konulan taşınmaz ve taşınabilir mallar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç, 32 arsa ve tarla yer alıyor.

Adli süreç

Gözaltına alınan 28 şüpheli, il jandarma komutanlığındaki sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık, kalan 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme sürecinde ifadeleri alınan şüphelilerden 15 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlerleyen aşamalarda soruşturmanın ve yargı sürecinin yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşılacak.

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı