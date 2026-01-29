Bursa İnegöl'de Talaş Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Emrah Aydın Hayatını Kaybetti

Bursa İnegöl'de talaş yüklü tır devrildi; sürücü Emrah Aydın dorsenin altında kalarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 01:11
Kaza Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde gerçekleşti. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşları ilçe merkezine taşıyan sürücü Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı tır, yokuş aşağı virajlı yoldan inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tır, yağmur suyu kanalına düşerek diğer yöne devrildi. Kazada araçtan fırlayan sürücü, tırın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Olay yerinde yol ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

