Bursa Minareliçavuş OSB'de Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın
Bursa Minareliçavuş OSB'de bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Olay
Yangın, Bursa Minareliçavuş OSB sınırları içindeki bir kimyasal kaplama fabrikasında meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesi
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
BURSA MİNARELİÇAVUŞ OSB'DE KİMYASAL KAPLAMA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.