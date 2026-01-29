Bursa Minareliçavuş OSB'de Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın

Bursa Minareliçavuş OSB'deki kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı; olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 02:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 02:27
Bursa Minareliçavuş OSB'de bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay

Yangın, Bursa Minareliçavuş OSB sınırları içindeki bir kimyasal kaplama fabrikasında meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

