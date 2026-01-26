Artvin-Şavşat Karayolu'nda Heyelan: Sürücünün Dikkati Facia Engelledi

Artvin-Şavşat Karayolu'nda heyelan: sürücünün dikkati faciayı önledi

Olay ve müdahale

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının karayoluna düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Düşen malzeme ulaşımı kısa süreliğine aksattı.

Heyelanı önceden fark eden Oktay Çelik, aracını durdurarak diğer araçların geçtiği güzergâhta kontrollü bir engelleme yaptı. Çelik'in anlık dikkati, olası bir facianın önlenmesine vesile oldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik uyarısı

Yetkililer, benzer bölgelerde dikkatli ve hız kurallarına uygun seyir ile ani heyelan risklerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

