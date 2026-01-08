Kırıkhan’da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kaza ve müdahale detayları
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, 31 ASP 665 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
