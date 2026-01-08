Kırıkhan’da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi çevre yolunda 31 ASP 665 plakalı otomobil devrildi; sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:54
Kaza ve müdahale detayları

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, 31 ASP 665 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

