Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Kaza

Konya'nın merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otobüs durağına çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve sonraki süreç

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

