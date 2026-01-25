Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Konya Meram'da kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:12
Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Kaza

Konya'nın merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otobüs durağına çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve sonraki süreç

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN OTOBÜS DURAĞINA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

KONYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN OTOBÜS DURAĞINA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

KONYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN OTOBÜS DURAĞINA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuyu Faciası: 17 Yaşındaki Efe Babasını Kurtarırken Hayatını Kaybetti
2
Büyükçekmece'de depo yangını: 2 kamyon ve 1 tır hasar gördü
3
Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
4
Tokat Niksar'da Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Çayırova'da yaya geçidi kazası: 12 gündür tedavi gören kadın hayatını kaybetti
6
İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü
7
Samsun'da boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve oğlu gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları