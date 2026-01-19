Bursa Kestel'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Kestel'de saat 23.50 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için sağlık ve polis ekipleri zamanla yarıştı. Sıcak görüntüler kameraya yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 16 ADU plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi’nden Ankarayolu Caddesi’ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki 16 GN plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 16 GN plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

