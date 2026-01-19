Bursa Kestel'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bursa Kestel'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:45
Bursa Kestel'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bursa Kestel'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Kestel'de saat 23.50 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için sağlık ve polis ekipleri zamanla yarıştı. Sıcak görüntüler kameraya yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 16 ADU plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi’nden Ankarayolu Caddesi’ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki 16 GN plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 16 GN plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza
3
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
4
Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu
5
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
6
Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu
7
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları