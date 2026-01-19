JASAT 11 yıllık cinayet dosyasını aydınlattı: Sur'da 6 tutuklama

Diyarbakır JASAT ekipleri, Sur'da 29 ağustos 2015'te öldürülen V.Ç. dosyasını 11 yıl sonra aydınlatarak 6 zanlıyı tutuklattı.

Detaylar ve soruşturma süreci

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 29 ağustos 2015'te hayatını kaybeden V.Ç. olayına ilişkin soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yoğun çalışma sonucu zanlıları yakaladı.

Soruşturma, fail ya da faillerin belirlenememesi üzerine jandarma dedektifleri tarafından yeniden ele alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma grubunda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı. Teknik verilerin analizi ve detaylı araştırmalar sonucu 11 yıldır kapalı kalan sır perdesi aralandı.

İncelemeler sonucunda, V.Ç.'nin 6 şahıs tarafından iştirak halinde kasten öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlılarının tamamı tutuklanarak jandarma tarafından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

