Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi

Tuzla Orhanlı'daki çakmak fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; üretim tesisi tahliye edildi ve geniş çaplı maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:12
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi

Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi

Olayın Özeti

Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak fabrikanın üretim alanında ve çatısında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, 10:15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki çakmak üretim fabrikasının üst katında başladı. İddiaya göre, üç katlı üretim tesisinin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi ve yangın hızla çatıya doğru yayıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla üretim tesisi hızla tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Hasar ve Soruşturma

Yangın sonucu fabrikanın üretim bölümlerinde ve çatı kısımlarında geniş çaplı maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme ve soruşturma başlattı.

Yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları takip ediliyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

Tuzla'da çakmak fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Tuzla'da çakmak fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
3
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
4
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men
5
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
6
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları