Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı, ilçe merkezi kara gömüldü ve çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:18
İlçe merkezi kara gömüldü, yaşam aksadı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı ve ilçe merkezi adeta kara gömüldü.

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı sonucunda cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçelerde bulunan kamelyalar kar altında kalarak neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

Yoğun kar yağışı, ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerde kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

İLÇE GENELİNDE KAR KALINLIĞI YER YER 1 METREYİ AŞARKEN, İLÇE MERKEZİ ADETA KARA GÖMÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

