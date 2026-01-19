Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı

İlçe merkezi kara gömüldü, yaşam aksadı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı ve ilçe merkezi adeta kara gömüldü.

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı sonucunda cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçelerde bulunan kamelyalar kar altında kalarak neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

Yoğun kar yağışı, ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerde kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

