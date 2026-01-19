Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü

Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Sokak Savaşına Döndü

Olayın ayrıntıları

İstanbul Esenyurt’ta, komşu iki aile arasında çıkan park yeri tartışması kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre başlayan sözlü tartışmaya diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla ortam gerildi ve taraflar arasında tekme ile yumrukların konuştuğu bir kavga yaşandı. Olayın büyümesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve görevliler, tarafları güçlükle ayırabildi.

Görüntüler ve güvenlik müdahalesi

Kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki ailenin sokakta birbirleriyle mücadele ettiği, güvenlik güçlerinin gelmesiyle müdahale edildiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler yetkililerce devam ediyor.

