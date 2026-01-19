Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Bolu'da karla kaplı dinlenme tesisi otoparkında drift atan 2 sürücüden birinin ehliyeti daimi iptal edildi; diğerinin ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:09
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Bolu'da TEM Otoyolu'nun geçişindeki bir dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkında iki otomobil sürücüsü, yoğun kar yağışını fırsat bilip araçlarıyla dakikalarca drift yaptı. O anlar tesisin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Jandarma operasyonu

Görüntülerin incelenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçti. Plakaları tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Cezai işlemler

Yapılan inceleme ve cezai işlemler sonucunda, drift atan sürücülerden birinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ise ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

BOLU’DA TEM OTOYOLU ÜZERİNDEKİ BİR DİNLENME TESİSİNİN KARLA KAPLI OTOPARKINDA DRİFT ATAN İKİ...

BOLU’DA TEM OTOYOLU ÜZERİNDEKİ BİR DİNLENME TESİSİNİN KARLA KAPLI OTOPARKINDA DRİFT ATAN İKİ SÜRÜCÜ, OTOYOL JANDARMASI TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ. GÜVENLİK KAMERALARINCA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENEN OLAY SONRASI SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLİRKEN, DİĞERİNİN ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

BOLU’DA TEM OTOYOLU ÜZERİNDEKİ BİR DİNLENME TESİSİNİN KARLA KAPLI OTOPARKINDA DRİFT ATAN İKİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
3
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
4
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
5
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi
6
Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü
7
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları