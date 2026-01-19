Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Bolu'da TEM Otoyolu'nun geçişindeki bir dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkında iki otomobil sürücüsü, yoğun kar yağışını fırsat bilip araçlarıyla dakikalarca drift yaptı. O anlar tesisin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Jandarma operasyonu

Görüntülerin incelenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçti. Plakaları tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Cezai işlemler

Yapılan inceleme ve cezai işlemler sonucunda, drift atan sürücülerden birinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ise ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

