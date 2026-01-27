Bursa Osmangazi’de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Bursa Osmangazi'de hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. (26) operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:32
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. (26) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

