Bursa Osmangazi’de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyon ve yakalama
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. (26) isimli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
