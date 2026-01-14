Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı

Büyükçekmece'de canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı, denize atlayan kadını fark edip kurtardı; anlar canlı yayında ve güvenlik kamerasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:27
Olayın ayrıntıları

İstanbul Büyükçekmece’de sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan yayıncı, denize atlayan bir kadını kurtardı. Olayın kurtarma anları hem yayın sırasında hem de çevredeki güvenlik kameralarında yer aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı, eşiyle birlikte yürürken denizde hareketsiz duran bir kadını fark etti. Sakızlı, kamerası açıkken 112'yi aradı ve bir yandan kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Çevredeki ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Görüntülerde, kadının denize atladığı ve olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Sakızlı ile eşinin kadını fark ederek müdahale ettiği görülüyor.

Kurtaranın anlatımı

Sakızlı yaşananları şöyle aktardı: "Eşimle dışarı çıkmıştık. Canlı yayındaydık. Bir anda eşim denizde bir insan olduğunu söyledi. Hatta inanmadık ilk başta. Vatandaşlık görevimi yaptım açık konuşmak gerekirse. Herkesin yapabileceği bir şeydi. Canlı yayın etkisiyle herkesi toplayayım gelin artık gibi bir şey oldu. 15 dakikanın sonucunda kurtardık. Kadının bilinci kapalıydı. O sırada kimse yoktu. Biz geçmeseydik. Hayatımda ilk defa yayında güzel bir tepki aldım. Ama tepki almak için yapmadım. Benim işim tabii ki insan kurtarmak değil"

O anlar hem yayın kaydına hem de yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

