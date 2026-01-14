Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında

Büyükçekmece ilçe sağlık müdürlüğünde masadaki cep telefonunu çalan A.K. güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:43
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında

Olayın Detayları

İstanbul Büyükçekmece'de, Dizdariye Mahallesi'ndeki ilçe sağlık müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, masada bırakılan bir cep telefonu saniyeler içinde çalındı.

Olay yerinde vatandaş gibi davranarak içeri giren şahıs, bankodaki cep telefonunu alıp hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve Yakalama

Mağdurun şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceledi ve şahsın A.K. olduğunu tespit etti. Daha önce de suç kaydı bulunan A.K. yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler

Güvenlik kamera görüntülerinde, şahsın ilçe sağlık müdürlüğüne gelerek masada duran cep telefonunu çalma anı anbean görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

