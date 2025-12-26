Ünye'de Trafik Denetimi: Sürücülere 59.381 TL Ceza

Polis ekipleri kural ihlallerine göz açtırmadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemler yapıldı. Denetimleri, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri yürüttü.

İlçenin Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yaklaşık bir saat süren kontrollerde araçlar durdurularak sürücü belgesi ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı.

Yapılan incelemelerde 20 sürücü emniyet kemeri takmadığı için, 2 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 1 sürücü aracının muayenesi olmadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Toplamda 59 bin 381 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

