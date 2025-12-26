DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Ünye'de Trafik Denetimi: Sürücülere 59.381 TL Ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 59.381 TL ceza uygulandı; 20 emniyet kemeri, 2 ehliyetsiz, 1 muayenesiz.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:50
Ünye'de Trafik Denetimi: Sürücülere 59.381 TL Ceza

Ünye'de Trafik Denetimi: Sürücülere 59.381 TL Ceza

Polis ekipleri kural ihlallerine göz açtırmadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemler yapıldı. Denetimleri, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri yürüttü.

İlçenin Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yaklaşık bir saat süren kontrollerde araçlar durdurularak sürücü belgesi ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı.

Yapılan incelemelerde 20 sürücü emniyet kemeri takmadığı için, 2 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 1 sürücü aracının muayenesi olmadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Toplamda 59 bin 381 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMER UYGULAMASI...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMER UYGULAMASI DENETİMLERİNDE, KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMER UYGULAMASI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur’da 'yasak ilişki' cinayeti: Savcı 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
2
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
3
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
4
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı
5
Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı
6
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi
7
MİT Koordinasyonunda Siber Casusluk Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı