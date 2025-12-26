DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Kırıkhan'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Ş.O. Yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.O. yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:24
Kırıkhan'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Ş.O. Yakalandı

Kırıkhan'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Ş.O. Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Kırıkhan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. isimli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Ş.O.'ya ilişkin soruşturmada, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından verilen ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KIRIKHAN’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KIRIKHAN’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
2
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
3
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı
4
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi
5
Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi adli kontrolle serbest
6
Tekkeköy'de Araçta Bin 400 Sentetik Ecza: 2 Kişi Tutuklandı
7
Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı