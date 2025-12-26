Kırıkhan'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Ş.O. Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Kırıkhan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. isimli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Ş.O.'ya ilişkin soruşturmada, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından verilen ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

