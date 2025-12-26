DOLAR
Trump, Zelenskiy’i Pazar Mar-a-Lago’da Ağırlayacak

Axios: Trump, Zelenskiy’i Pazar günü Mar-a-Lago’da ağırlayacak; Miami görüşmeleri olumlu, NATO 5. Madde temelli güvenlik garantisi Senato’ya gönderilmeye hazır.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:17
Miami görüşmeleri olumlu; NATO 5. Madde temelli güvenlik garantisi Senato'ya gönderilmeye hazır

Axios'un Ukraynalı yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Pazar günü Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da ağırlayacak.

Geçen hafta Miami'de gerçekleşen barış görüşmeleri sonrasında Florida yeni bir zirveye hazırlanıyor. Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Miami'deki görüşmeleri ‘olumlu ve yapıcı’ olarak tanımladığı aktarıldı. Yetkili, ‘Ruslar ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada, son bir yıldakinden daha fazla ilerleme kaydettik. Topu ağlara göndermek istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili ayrıca, ABD'nin NATO'nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini onay için Senato'ya göndermeye hazır olduğunu doğruladı.

Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir’ dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

