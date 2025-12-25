Çanakkale Boğazı'nda 'ENIF' Genel Kargo Gemisi Makine Arızası

Römorkör müdahalesiyle gemi emniyetle demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'ENIF' isimli genel kargo gemisi geçiş sırasında makine arızası yaşadı. 110 metre boyundaki gemi, İskenderun'dan Yalova'ya seyrederken Gocuk Burnu önlerinde sorun bildirdi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-13' römorkörleri sevk edildi. Aynı zamanda boğazdan geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle yedeklenip çekilen 'ENIF', emniyetle Şevketiye Demir Sahasına demirletildi. Olay sırasında alınan tedbirler sayesinde boğaz trafiğinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

