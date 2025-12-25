DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Çanakkale Boğazı'nda 'ENIF' Genel Kargo Gemisi Makine Arızası

İskenderun'dan Yalova'ya giden 110 m'lik 'ENIF' adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı; römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:03
Çanakkale Boğazı'nda 'ENIF' Genel Kargo Gemisi Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda 'ENIF' Genel Kargo Gemisi Makine Arızası

Römorkör müdahalesiyle gemi emniyetle demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'ENIF' isimli genel kargo gemisi geçiş sırasında makine arızası yaşadı. 110 metre boyundaki gemi, İskenderun'dan Yalova'ya seyrederken Gocuk Burnu önlerinde sorun bildirdi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-13' römorkörleri sevk edildi. Aynı zamanda boğazdan geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle yedeklenip çekilen 'ENIF', emniyetle Şevketiye Demir Sahasına demirletildi. Olay sırasında alınan tedbirler sayesinde boğaz trafiğinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 110 METRE BOYUNDAKİ ’ENIF’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 110 METRE BOYUNDAKİ ’ENIF’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI’NA DEMİRLETİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
2
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi: Fenerbahçe Başkanı hakkında soruşturma
3
Diyarbakır'da anne sinir kriziyle 2 aylık bebeğini pencereden attı
4
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi
5
Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı
6
Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı
7
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması