Çanakkale'de 7 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi — 7 Tutuklama

Çanakkale'de 5-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7.000.000 TL olan çok sayıda uyuşturucu ve 1 araç ele geçirildi; 7 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:26
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler

Operasyonlar, 5-11 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Çalışmalar sonucunda ele geçirilenler arasında 5 kilo 284 gram Skunk, 68 gram Kokain, 43,52 gram Metamfetamin, 39,08 gram Esrar, 9,91 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 242 adet Sentetik Ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete parçası, 1 adet tabanca ile 6 adet mermi, 20 bin 130 Türk Lirası ve 10 Euro yer aldı.

Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 7.000.000 Türk Lirası olduğu belirtilirken, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen 1 araca da el konuldu.

Adli süreç

Operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 19 şüpheli hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Emniyeti, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer suçlarla mücadelede etkinliklerinin süreceğini bildirdi.

