Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 18.20 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.

55 ARS 36 plakalı otomobil ile 32 E 0900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Olay yerinde kısa sürede panik yaşandı, çevredekiler duruma müdahale etti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Kazada her iki otomobilde toplam 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

