Çanakkale’de Sahil Güvenlik 34 Kaçak Göçmeni Lastik Botta Yakaladı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 34 kaçak göçmeni (16'sı çocuk) TCSG-28 ile durdurarak GÖKSEM’e teslim etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:17
Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu TCSG-28 tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta bulunan toplam 34 kaçak göçmenden 16'sı çocuk olarak belirlendi.

Kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

