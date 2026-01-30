Çanakkale Güzelyalı'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Çanakkale'nin Güzelyalı köyü yakınlarında saat 18.30'da iki otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, bir yolcunun durumu ağır.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:32
Çanakkale Güzelyalı'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Çanakkale Güzelyalı'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Olay

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.

55 ARS 36 plakalı otomobili H.İ.Ö. ile 32 E 0900 plakalı otomobili S.K. yönetiyordu; iki araç kavşakta çarpıştı.

Yaralananlar ve müdahale

Çarpışmada H.İ.Ö., S.K., S.Z., M.Z. ve T.Z. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolculardan S.Z.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

