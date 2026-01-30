Çanakkale Güzelyalı'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Çanakkale Güzelyalı'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Olay
Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.
55 ARS 36 plakalı otomobili H.İ.Ö. ile 32 E 0900 plakalı otomobili S.K. yönetiyordu; iki araç kavşakta çarpıştı.
Yaralananlar ve müdahale
Çarpışmada H.İ.Ö., S.K., S.Z., M.Z. ve T.Z. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolculardan S.Z.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
