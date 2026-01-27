Nazilli'de Tahliye Gerginliği: Kiracı 'Binayı Yakarım' İddiası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasındaki tahliye gerilimi, kiracının iddiası üzerine bölgeye gelen ekiplerin geniş güvenlik önlemi almasına yol açtı. Olayda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, Nazilli Yıldıztepe Mahallesi 80. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu Z.S. ile ev sahibi A.Y. arasında uzun süredir devam eden ihtilaf yargıya taşındı. Ev kirasının 20 bin TL'ye yükseltilmek istendiği iddiaları üzerine taraflar anlaşamayınca, icra memurlarıyla birlikte eve gelen ev sahibine kapı açılmadı.

Bu sırada Z.S.'nin 'binayı yakarım' iddiası üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı.

Kiracının İddiaları ve Talepleri

Pencereden bağırarak yaşadıklarını anlatan Z.S., 2021 yılında evi kiraladığını belirtti ve başlangıçta ev sahibiyle aile ortamı vaadiyle anlaştıklarını söyledi. İki kızının olduğunu ifade eden Z.S., ev sahibinin kızının çocuklarını eve kabul etmediğini, su ve elektriğin ortak kullanılacağı belirtilmesine rağmen kendisinden fazla ücret alındığını iddia etti.

Z.S. ayrıca ev sahibinin kızının kendisinden 20 bin TL talep ettiğini öne sürerek, '85 milyona sesleniyorum, bu ev 20 bin TL eder mi?' diyerek kira artışına tepki gösterdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığını ve kanuni oturma izninin bulunduğunu belirten Z.S., eğer evden çıkmasının isteniyorsa taşınma masraflarının karşılanması gerektiğini vurguladı. 'Mahkemenin kararına saygım var, boynumuz kıldan incedir. Ancak benden fazladan alınan paralar iade edilmeli. Mağdur olan benim' ifadelerini kullandı.

Sonuç

Olay yerine gelen yetkililerle yapılan görüşmeler sonrası Z.S. ikna edildi ve kendisine ek süre tanındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldıktan sonra süreç yargı ve yetkili birimler tarafından takip edilmeye devam edecek.

