Aydın Efeler'de Trafik Kazası: Araçlarda Ağır Hasar, Yaralanma Yok

Aydın Efeler'de Eski Çine Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 23:07
Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi'nde akşam vakti çarpışma

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kaza, Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Çine Caddesi’nden Eski Dörtyol Kavşağı’na seyir halinde olan pikap ile 1001 Sokak üzerinden caddeye bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra araçlar kenara çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

