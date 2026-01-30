Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya Serik'te hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu emekli polis Abdulkadir İhsan Sinan (66) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasında kayıtlı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:38
Antalya’nın Serik ilçesinde, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir emekli polis hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, bugün saat 19.50 sıralarında Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpışmaya uğrayan kişi, Abdulkadir İhsan Sinan (66) olarak belirlendi. Kazaya, Y. E. G. idaresindeki 07 AG 0011 plakalı hafif ticari araç karıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi ve olay yerinde kanlar içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinan, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada aracın yolun ortasından çarptığı anlar yer alıyor.

Emekli Polis Hakkında

Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir İhsan Sinanın, Serik’te polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu ve emekliliğinin ardından ilçeye yerleştiği öğrenildi.

