Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Olay Yeri: Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi

Çankırı’da meydana gelen olayda, aynı istikamette seyir halinde olan sürücünün önünü kesip saldırdığı öne sürülen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.E.B. isimli şahıs, aynı yönde ilerleyen L.B. isimli sürücünün aracına çarptığını iddia ederek para talep etti. L.B. ise çarpma olmadığını belirterek yoluna devam etti.

Daha sonra Y.E.B., takip ettiği L.B.'nin aracının önünü kesti; şahsın iddiasına göre başlayan tartışma sırasında L.B. darp edildi ve aracına zarar verildi.

Darp edilen vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Y.E.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

