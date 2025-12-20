DOLAR
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı Kırkevler Mahallesi'nde Y.E.B., iddia edilen çarpışma sonrası L.B.'nin aracının önünü kesip darp etti; şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:19
Olay Yeri: Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi

Çankırı’da meydana gelen olayda, aynı istikamette seyir halinde olan sürücünün önünü kesip saldırdığı öne sürülen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.E.B. isimli şahıs, aynı yönde ilerleyen L.B. isimli sürücünün aracına çarptığını iddia ederek para talep etti. L.B. ise çarpma olmadığını belirterek yoluna devam etti.

Daha sonra Y.E.B., takip ettiği L.B.'nin aracının önünü kesti; şahsın iddiasına göre başlayan tartışma sırasında L.B. darp edildi ve aracına zarar verildi.

Darp edilen vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Y.E.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

