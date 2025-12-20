İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı

Turgutalp Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı — Saat 16.00

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Suriye uyruklu Abdulfettah F. (63), saat 15.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine bacak ağrısı şikayetiyle başvurdu. 16.00 sıralarında taburcu edilen Abdulfettah F. (63), 16 MC 3299 plakalı elektrikli bisikletine binerek evine gitmek üzere yola çıktı.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halindeki elektrikli bisiklet, Malazgirt Caddesi'nden yola çıkan Kasım K. (53) yönetimindeki 16 AYN 257 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrildi ve sürücü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla tekrar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

