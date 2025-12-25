DOLAR
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62), denizde boğularak hayatını kaybetti; cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:46
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62) hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Olay, Erdek'e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Zıpkınla dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları ve soruşturma

Denizde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Yalçın Karakaya'nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Doğanlar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

