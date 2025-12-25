Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62) hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Olay, Erdek'e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Zıpkınla dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları ve soruşturma

Denizde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Yalçın Karakaya'nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Doğanlar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

ZIPKINLA BALIK AVINA ÇIKAN EMEKLİ ASKERİ SAVCI BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ