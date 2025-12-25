DOLAR
Osmaniye Düziçi’de Çalınan Minibüsle 2 Market Soyuldu: 200 Bin TL’lik Hırsızlık

Osmaniye Düziçi’de çalınan minibüsle iki marketten yaklaşık 200 bin TL değerinde sigara ve gıda çalındı; polis kamera kayıtlarını inceliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:43
Osmaniye Düziçi’de Çalınan Minibüsle 2 Market Soyuldu: 200 Bin TL’lik Hırsızlık

Osmaniye Düziçi’de çalınan minibüsle 2 market soyuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hırsızlar, çaldıkları minibüsle iki marketten yaklaşık 200 bin TL değerinde sigara ve gıda malzemesi çalarak kayıplara karıştı.

Olayın detayları

Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsızlık, sabahın erken saatlerinde İrfanlı Mahallesi’nde başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, market önünde park halinde bulunan ve Neşet Ay'a ait minibüsü çaldı.

Şüpheliler, çaldıkları minibüsü kullanarak ilk olarak İrfanlı Mahallesi’ndeki bir marketi, ardından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki başka bir marketi hedef aldı. Girdikleri iş yerlerinden yaklaşık 200 bin TL değerinde sigara ve gıda malzemesi alarak hızla olay yerinden uzaklaştılar.

Polis incelemesi

İş yeri sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, olay yerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk etti. Polis ekipleri her iki iş yerinde detaylı inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları kayıtları da incelenmeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; şüphelilerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

