Zonguldak'ta Tüfekle Çifte Cinayet: Şüpheli Yusuf Ü. Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldüren Yusuf Ü., jandarmadaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:45
Zonguldak'ta Tüfekle Çifte Cinayet: Şüpheli Yusuf Ü. Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta tüfekle çifte cinayet: Şüpheli Yusuf Ü. adliyede

Olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli maden işçisi Yusuf Ü., hasta ziyaretinden dönen boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) ile evlerine giderken karşılaştı.

Şüphelinin aracından aldığı av tüfeğini anne ve kıza doğrulttuğu, iddiaya göre 'Şimdi konuş' diye bağırdıktan sonra tetiği çektiği belirtildi. Kaçmaya çalışan anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

Olayın ardından aracıyla kaçan ancak jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ve yol kapatma uygulamaları sonucu yakalanan Yusuf Ü.'nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Geceyi nezarethanede geçiren zanlı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Bir gazetecinin 'Neden öldürdünüz? Günah değil mi?' sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

Tedbir kararı sona ermiş

Öte yandan, Yusuf Ü. hakkında eşine yönelik şiddet eğilimi nedeniyle daha önce uygulanan 'uzaklaştırma tedbiri' bulunduğu, ancak bu kararın geçtiğimiz Haziran ayında sona erdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç'ın cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi.

