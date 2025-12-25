DOLAR
Çarşamba'da Jandarma Operasyonu: 3 kilo 515 gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma, cezaevindeki bir tutuklunun ev eklentilerinde 3 kilo 515 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:56
Operasyonun Detayları

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şahsın evinin eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 515 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

