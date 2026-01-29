Çerkezköy'de Tır Otomobile Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Çerkezköy–Çorlu yolu Veliköy ışıklı kavşakta tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:39
Çerkezköy'de Tır Otomobile Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy–Çorlu yolu Veliköy ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine giden ve ışıklarda bekleyen B.A. idaresindeki otomobile, arkadan gelen S.S. yönetimindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE TIRIN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE TIRIN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE TIRIN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
2
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
3
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
4
İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü
5
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
6
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
7
Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları