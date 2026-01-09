Halep’te SDG’nin 12 numaralı stratejik mühimmat deposu imha edildi

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep’te Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonu kapsamında Şeyh Maksut Mahallesi’ndeki 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Operasyonun ayrıntıları

Galyun, örgütün imha edilen nokta için hastane olduğunu iddia ettiğini ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu yerin büyük çaplı bir cephanelik olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri korumak amacıyla güvenli koridorlar açtığını ve tahliye sürelerini defalarca uzattığını vurguladı.

Güvenlik durumu ve tahliyeler

Operasyonların sıkılaşmasıyla birlikte Halep’te SDG saflarından kaçarak devlete sığınan unsur sayısında artış yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre, güvenliği sağlanan ve örgütten ayrılan kişi sayısı 100’e ulaştı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan çatışmalar gün boyu sürdü; Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi’ndeki birçok noktada kontrolü sağladı.

SDG unsurlarının çekildiği alanlarda güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırıldı. Taraflar arasında ateşkes sağlandı ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesi üzerine ordu, Şeyh Maksut Mahallesi’nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine saldırılar düzenleneceğini açıkladı.

