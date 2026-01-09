Halep’te SDG’nin 12 numaralı stratejik mühimmat deposu imha edildi

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in Şeyh Maksut Mahallesi’nde SDG’ye ait 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini ve 100 kişinin örgütten ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:43
Halep’te SDG’nin 12 numaralı stratejik mühimmat deposu imha edildi

Halep’te SDG’nin 12 numaralı stratejik mühimmat deposu imha edildi

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep’te Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonu kapsamında Şeyh Maksut Mahallesi’ndeki 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Operasyonun ayrıntıları

Galyun, örgütün imha edilen nokta için hastane olduğunu iddia ettiğini ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu yerin büyük çaplı bir cephanelik olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri korumak amacıyla güvenli koridorlar açtığını ve tahliye sürelerini defalarca uzattığını vurguladı.

Güvenlik durumu ve tahliyeler

Operasyonların sıkılaşmasıyla birlikte Halep’te SDG saflarından kaçarak devlete sığınan unsur sayısında artış yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre, güvenliği sağlanan ve örgütten ayrılan kişi sayısı 100’e ulaştı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan çatışmalar gün boyu sürdü; Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi’ndeki birçok noktada kontrolü sağladı.

SDG unsurlarının çekildiği alanlarda güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırıldı. Taraflar arasında ateşkes sağlandı ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesi üzerine ordu, Şeyh Maksut Mahallesi’nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine saldırılar düzenleneceğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'te terör örgütü...

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyon kapsamında terör örgütüne ait bir stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Yaralı, 3 Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Çaycuma'da İnşaat İşçisi İskelenin Üzerine Çıktı: Alacak İddiası Sonrası İkna Edildi
4
Ortaca Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Minibüs Kül Oldu, 4 Araç ve 1 İş Yeri Zarar Gördü
5
Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Seydişehir'de Narkotik Operasyonu: 342,54 Gram Esrar Ele Geçirildi
7
Almanya'yı vuran 'Elli' kar fırtınası ulaşımı felç etti — 2 ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları