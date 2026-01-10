Sarıkamış'ta Takla Atan Otomobil: 1 Yaralı

Sarıkamış-Karakurt karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı; 1 kişi hafif yaralandı ve Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilip taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:08
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç yoldan çıkarak takla attı

Kaza, Sarıkamış-Karakurt karayolu üzerinde meydana geldi. Sarıkamış yönünden Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yan yattı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının tedavisinin ayakta yapıldığı ve taburcu edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

