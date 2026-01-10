Sarıkamış'ta Takla Atan Otomobil: 1 Yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç yoldan çıkarak takla attı

Kaza, Sarıkamış-Karakurt karayolu üzerinde meydana geldi. Sarıkamış yönünden Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yan yattı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının tedavisinin ayakta yapıldığı ve taburcu edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

