Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 665 Litre Ev Yapımı Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 665 litre ev yapımı şarap ele geçirildi

Hayrabolu'da istihbaratla düzenlenen operasyonda bidonlarda saklanan şaraplar bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, polis ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu alınan istihbarat doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, E.D. isimli şahsa ait ev ve müştemilatında çeşitli bidonlar içerisinde muhafaza edilen toplam 665 litre ev yapımı şarap bulundu.

Ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu ve olayla ilgili E.D. adlı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

