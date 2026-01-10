Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 665 Litre Ev Yapımı Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, E.D. adlı şüphelinin evinde toplam 665 litre ev yapımı şarap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:31
Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 665 Litre Ev Yapımı Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 665 litre ev yapımı şarap ele geçirildi

Hayrabolu'da istihbaratla düzenlenen operasyonda bidonlarda saklanan şaraplar bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, polis ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu alınan istihbarat doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, E.D. isimli şahsa ait ev ve müştemilatında çeşitli bidonlar içerisinde muhafaza edilen toplam 665 litre ev yapımı şarap bulundu.

Ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu ve olayla ilgili E.D. adlı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ VE KARARLI ÇALIŞMALARI SONUCU ALDIKLARI...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ VE KARARLI ÇALIŞMALARI SONUCU ALDIKLARI İSTİHBARAT ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, E.D. İSİMLİ ŞAHSA AİT EV VE MÜŞTEMİLATINDA 665 LİTRE EL YAPIMI ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ. (FOTOĞRAF : İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat’ta Miras Tartışması: Oğluna Babasının Adını Veren M.C. Babasını Baltayla Öldürdü
2
Adapazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: S.U. (40) Gözaltında
3
Nazilli'de Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı, Tutuklandı
4
Bursa İznik’te Çatı Yangını: Yatalak Hastanın Bulunması Alarm Verdi
5
Bitlis'te Narkotik Operasyonu: 27 Tutuklu, Silah ve El Bombası Ele Geçti
6
Söke'de Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı: Durmuş Tuna Yaralandı
7
Şanlıurfa Siverek’te 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları