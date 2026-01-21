Cizre'de Heyelan: Dev Kayalar Evi Yerle Bir Etti, 5 Kişilik Aile Kurtuldu

Cizre'de heyelanda tonlarca kaya bir evin üzerine düştü; içindeki 5 kişilik aile son anda kurtuldu, ev kullanılamaz hale geldi ve yardım talep edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:52
Cizre'de Heyelan: Dev Kayalar Evi Yerle Bir Etti, 5 Kişilik Aile Kurtuldu

Cizre'de Heyelan: Dev Kayalar Evi Yerle Bir Etti, 5 Kişilik Aile Kurtuldu

Şiddetli heyelan Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta hasara yol açtı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan meydana geldi. Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki bir evin üzerine yuvarlandı.

Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar oluştu; duvarlar parçalandı ve ev kullanılamaz hale geldi. Olay esnasında içeride bulunan aile, gürültüyü fark ederek son anda dışarı çıktı ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

15 günden bu yana evde kalmadıklarını, elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, şu ifadeleri kullandı:

‘’Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler’’

Heyelanın ardından yetkililer olay yerine giderek inceleme yaptı ve aile ile mahalle sakinleriyle görüşüp bilgi alışverişinde bulundu. Bölge halkı, benzer olayların tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

Yetkililerin ve ilgili kurumların bölgedeki güvenlik önlemlerini artırması ve hasar gören aileye destek sağlaması bekleniyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELANDA, YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARI BİR EVİN...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELANDA, YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARI BİR EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAY SIRASINDA EVDE BULUNAN 5 KİŞİLİK AİLE, SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELANDA, YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA PARÇALARI BİR EVİN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları