Cizre'de Heyelan: Dev Kayalar Evi Yerle Bir Etti, 5 Kişilik Aile Kurtuldu

Şiddetli heyelan Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta hasara yol açtı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan meydana geldi. Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki bir evin üzerine yuvarlandı.

Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar oluştu; duvarlar parçalandı ve ev kullanılamaz hale geldi. Olay esnasında içeride bulunan aile, gürültüyü fark ederek son anda dışarı çıktı ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

15 günden bu yana evde kalmadıklarını, elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, şu ifadeleri kullandı:

‘’Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler’’

Heyelanın ardından yetkililer olay yerine giderek inceleme yaptı ve aile ile mahalle sakinleriyle görüşüp bilgi alışverişinde bulundu. Bölge halkı, benzer olayların tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

Yetkililerin ve ilgili kurumların bölgedeki güvenlik önlemlerini artırması ve hasar gören aileye destek sağlaması bekleniyor.

