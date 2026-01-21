Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı

Olayın Detayları

Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Arama ve yakalama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Efeler: Mala Zarar Verme suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. (37) kıskıvrak yakalandı.

Nazilli (İsabeyli Mahallesi): Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (27) yakalandı. Yapılan sorgulamada S.Ö.'nün birçok suçtan arandığı tespit edildi.

Didim: Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

