Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Mazıcı ve Şahika apartmanları davalarında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi 16 sanığa hapis, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:41
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Mazıcı ve Şahika apartmanlarına ilişkin davalarda kararını açıkladı. Toplam 16 sanık hapis cezası alırken, 5 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Mazıcı Apartmanı (Battalgazi, İsmetiye Mahallesi)

İlk depremde yıkılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıcı Apartmanı davasında mahkeme, binanın statik proje müellifi M.D., fenni mesulü A.T.Ü. ile proje sorumlusu M.K. hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu üç sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Aynı davada sanıklar B.B.Z., F.K., H.T., L.O., Ü.E. ve M.Ç. 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin belediye görevlisi M.B. ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Şahika Apartmanı B Blok (Zaviye Mahallesi)

Zaviye Mahallesi'nde ikinci depremde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Apartmanı B Blok davasında, müteahhitler N.O. ve M.U.S. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kooperatif yöneticisi F.Y. 5 yıl hapis cezası aldı.

Belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mimarlar Odası görevlisi H.K. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmayan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

