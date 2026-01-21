Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Malatya'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Mazıcı ve Şahika apartmanlarına ilişkin davalarda kararını açıkladı. Toplam 16 sanık hapis cezası alırken, 5 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Mazıcı Apartmanı (Battalgazi, İsmetiye Mahallesi)

İlk depremde yıkılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıcı Apartmanı davasında mahkeme, binanın statik proje müellifi M.D., fenni mesulü A.T.Ü. ile proje sorumlusu M.K. hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu üç sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Aynı davada sanıklar B.B.Z., F.K., H.T., L.O., Ü.E. ve M.Ç. 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin belediye görevlisi M.B. ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Şahika Apartmanı B Blok (Zaviye Mahallesi)

Zaviye Mahallesi'nde ikinci depremde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Apartmanı B Blok davasında, müteahhitler N.O. ve M.U.S. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kooperatif yöneticisi F.Y. 5 yıl hapis cezası aldı.

Belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mimarlar Odası görevlisi H.K. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmayan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE MALATYA'DA YIKILAN VE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MAZICI VE ŞAHİKA APARTMANLARINA İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA KARAR ÇIKTI.