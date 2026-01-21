Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
Emniyetin eş zamanlı operasyonunda çok sayıda madde ve şüpheli yakalandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde tespit edilen 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sonucu toplam 15 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 221,41 gram uyuşturucu madde ile 87 adet sentetik ecza ele geçirildi.
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatılan 12 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
