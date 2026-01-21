Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Eskişehir'de 16 adrese düzenlenen operasyonda 221,41 gram uyuşturucu ve 87 sentetik ecza ele geçirildi; 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:23
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Emniyetin eş zamanlı operasyonunda çok sayıda madde ve şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde tespit edilen 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu toplam 15 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 221,41 gram uyuşturucu madde ile 87 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatılan 12 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YEDİ TUTUKLAMA

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YEDİ TUTUKLAMA

UYUŞTURUCU OPERASYONU‘NDA YAKALANAN 12 ŞÜPHELİDEN 7 TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları