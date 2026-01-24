Cizre’de Seyir Halindeki TIR Alevlere Teslim Oldu — Katran Mevkiinde Büyük Hasar

Cizre-Nusaybin Karayolu Katran mevkiinde seyir halindeki 33 DFD 11 plakalı TIR, sürücü Emin Cengiz'in ihbarı sonrası itfaiye tarafından söndürülen yangında büyük maddi hasar gördü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 00:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 00:23
Olayın Detayları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre-Nusaybin Uluslararası Karayolu Katran mevkiinde seyir halindeki bir TIR'da aniden yangın çıktı.

Emin Cengiz yönetimindeki 33 DFD 11 plakalı TIR, Cizre istikametinden Nusaybin istikametine giderken araçtan alevlerin yükseldiği görüldü.

Müdahale ve Hasar

TIR sürücüsünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

