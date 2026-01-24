Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü

Gümüşhane'nin Yağmurdere grup yolunda Şephane yol ayrımı yakınlarında çığ düştü; yol kapandı, Karayolları ekipleri metrelerce karı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 00:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 01:30
Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü

Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, merkezdeki Yağmurdere grup yolunun Şephane köyü yol ayrımı mevkiinde yamaçtan akan dev kar kütleleri karayolunu kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çığ uyarısı verilen gün meydana gelen olay nedeniyle Gümüşhane-Yağmurdere karayolu ulaşıma kapandı ve ulaşımda aksama oluştu.

Çalışmalar

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, dondurucu soğuk altında temizleme çalışmalarına başladı. İş makinelerinin yoğun mesaisiyle kar kütlelerinin bazı noktalarda 3-4 metreyi bulduğu gözlemlendi.

Çalışmalar sürerken hafta sonunu köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını bekledi. Karayolları ekipleri, ulaşımı güvenli hale getirdikten sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.

Olası zararların önlenmesi

Olay anında yoldan araç geçmemesi, muhtemel can ve mal kaybının önüne geçti.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, dik yamaçların bulunduğu yolları kullanacak sürücüleri çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları istendi.

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAĞMURDERE YOLUNA ÇIĞ...

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAĞMURDERE YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ. ŞEPHANE KÖYÜ YOL AYRIMI MEVKİİNDE YAMAÇTAN AKAN DEV KAR KÜTLELERİ YOLU KAPATTI.

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAĞMURDERE YOLUNA ÇIĞ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya-Konya Karayolunda Kar Yeniden Etkili: Alacabel'de 15 cm'e Ulaştı
2
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
3
Elazığ’da Gece Asayiş Uygulaması: Hozat Garajı’nda Eğlence Mekanları Denetlendi
4
Balıkesir Depremi Mudanya'da Hissedildi: İşyerinin Güvenlik Kamerasına Yansıdı
5
Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü
6
Balıkesir Sındırgı'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem
7
Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları