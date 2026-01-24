Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, merkezdeki Yağmurdere grup yolunun Şephane köyü yol ayrımı mevkiinde yamaçtan akan dev kar kütleleri karayolunu kapattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çığ uyarısı verilen gün meydana gelen olay nedeniyle Gümüşhane-Yağmurdere karayolu ulaşıma kapandı ve ulaşımda aksama oluştu.
Çalışmalar
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, dondurucu soğuk altında temizleme çalışmalarına başladı. İş makinelerinin yoğun mesaisiyle kar kütlelerinin bazı noktalarda 3-4 metreyi bulduğu gözlemlendi.
Çalışmalar sürerken hafta sonunu köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını bekledi. Karayolları ekipleri, ulaşımı güvenli hale getirdikten sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.
Olası zararların önlenmesi
Olay anında yoldan araç geçmemesi, muhtemel can ve mal kaybının önüne geçti.
Yetkililerin uyarısı
Yetkililer, dik yamaçların bulunduğu yolları kullanacak sürücüleri çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları istendi.
GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAĞMURDERE YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ. ŞEPHANE KÖYÜ YOL AYRIMI MEVKİİNDE YAMAÇTAN AKAN DEV KAR KÜTLELERİ YOLU KAPATTI.