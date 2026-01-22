Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar

Kuşadası'nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışın sele dönüşmesiyle ev, iş yeri, otel, tarlalar ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Bölge sakinleri yakın zamanda benzer bir yağış görmediklerini belirtirken, yetkililer acil müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun yağış ve hasarın adresleri

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı etkili yağış uyarısının ardından, bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın batı kesimlerinde şiddetli bir sağanak yaşandı. Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri su baskınlarından en çok etkilenen bölgeler oldu. Güzelçamlı Mahallesi girişinde bulunan bir otelin yakınındaki istinat duvarının patlaması sonucu dereden gelen yağmur suları otele doldu ve civarda park halindeki birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Müdahale çalışmaları

Olay sonrası Kuşadası Belediyesi ekipleri hızla seferber olurken, kapanan yolların açılması ve sürüklenen araçların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgede ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ile özel iş makinelerinin destek verdiği görüldü. Sel nedeniyle Kuşadası ilçe merkezinin yanı sıra Söke-Ağaçlı yolunda da bazı kesimlerin ulaşıma kapandığı bildirildi.

Tanıkların ifadeleri ve tarım zararları

Yöre sakinlerinden Alper Çakmak, yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü belirterek: "Ben 15 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç böyle bir yağış görmedim. Bir anda yağış bastırdı ve her taraf sular altında kaldı" dedi. Öte yandan yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazilerinde de önemli zararlar oluştu; bölge halkı hasarın boyutunu tespit etmeye başladı.

30 dakika gibi kısa bir sürede sele dönüşen yağışın ardından, yetkililer oluşan hasarın giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki en önemli teselli kaynağı ise can kaybının yaşanmaması olarak kaydedildi.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN YARALARI SARILIYOR. SEL NEDENİYLE EV İŞ YERİ OTEL, TARLALAR VE ARAÇLARDA OLUŞAN HASARIN CİDDİ BOYUTTA OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, ÇEVRE SAKİNLERİ YAKIN BİR ZAMANDA BÖYLE BİR YAĞIŞ GÖRMEDİKLERİNİ BELİRTTİLER.