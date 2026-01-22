Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar

Aydın'ın Kuşadası'nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak sele dönüştü; ev, işyeri, otel, tarla ve araçlarda ciddi hasar oluştu, ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:12
Kuşadası'nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışın sele dönüşmesiyle ev, iş yeri, otel, tarlalar ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Bölge sakinleri yakın zamanda benzer bir yağış görmediklerini belirtirken, yetkililer acil müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun yağış ve hasarın adresleri

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı etkili yağış uyarısının ardından, bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın batı kesimlerinde şiddetli bir sağanak yaşandı. Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri su baskınlarından en çok etkilenen bölgeler oldu. Güzelçamlı Mahallesi girişinde bulunan bir otelin yakınındaki istinat duvarının patlaması sonucu dereden gelen yağmur suları otele doldu ve civarda park halindeki birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Müdahale çalışmaları

Olay sonrası Kuşadası Belediyesi ekipleri hızla seferber olurken, kapanan yolların açılması ve sürüklenen araçların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgede ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ile özel iş makinelerinin destek verdiği görüldü. Sel nedeniyle Kuşadası ilçe merkezinin yanı sıra Söke-Ağaçlı yolunda da bazı kesimlerin ulaşıma kapandığı bildirildi.

Tanıkların ifadeleri ve tarım zararları

Yöre sakinlerinden Alper Çakmak, yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü belirterek: "Ben 15 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç böyle bir yağış görmedim. Bir anda yağış bastırdı ve her taraf sular altında kaldı" dedi. Öte yandan yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazilerinde de önemli zararlar oluştu; bölge halkı hasarın boyutunu tespit etmeye başladı.

30 dakika gibi kısa bir sürede sele dönüşen yağışın ardından, yetkililer oluşan hasarın giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki en önemli teselli kaynağı ise can kaybının yaşanmaması olarak kaydedildi.

