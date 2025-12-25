Çorlu’da kaza kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi
Kaza detayları ve müdahale
Olay yeri: Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.
Olay anı: Kaza anı kameralara yansıdı.
Kazaya karışan araç ve sürücü: Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleği, karşıdan karşıya geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti.
Yaralı: Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma: Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
