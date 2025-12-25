DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Çorlu’da kaza kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde seyir halindeki aracın tekerleği 9 yaşındaki A.E.K.'nin ayağını ezdi; çocuk Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:18
Çorlu’da kaza kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Çorlu’da kaza kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Kaza detayları ve müdahale

Olay yeri: Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay anı: Kaza anı kameralara yansıdı.

Kazaya karışan araç ve sürücü: Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleği, karşıdan karşıya geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti.

Yaralı: Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma: Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çorlu’da trafik kazası kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Çorlu’da trafik kazası kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
2
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi: Fenerbahçe Başkanı hakkında soruşturma
3
Diyarbakır'da anne sinir kriziyle 2 aylık bebeğini pencereden attı
4
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi
5
Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı
6
Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı
7
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması