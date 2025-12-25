DOLAR
Çorlu'da Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuğun Ayağı Teker Altında Kaldı

Çorlu Reşadiye'de yolun karşısına geçen 9 yaşındaki A.E.K.'nin ayağı, M.S. yönetimindeki 59 YK 335 plakalı aracın tekerleği altında kaldı; çocuk Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:50
Reşadiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi.

Zaman: Akşam saatlerinde.

Olay: Yolun karşısına geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli 9 yaşındaki çocuğun ayağı, Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleğinin altında kaldı.

Müdahale: Yaralanan kız çocuğuna sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma: Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

