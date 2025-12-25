Çorlu'da Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuğun Ayağı Teker Altında Kaldı
Reşadiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi.
Zaman: Akşam saatlerinde.
Olay: Yolun karşısına geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli 9 yaşındaki çocuğun ayağı, Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki 59 YK 335 plakalı hafif ticari aracın tekerleğinin altında kaldı.
Müdahale: Yaralanan kız çocuğuna sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma: Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
