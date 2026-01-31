Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 5 Yaralı

Çomar Barajı yol ayrımında kaza

Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Çomar Barajı yol ayrımında meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazaya karışan araçlar: D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı Volkswagen ve S.A.Ç. (40) yönetimindeki 55 SN 035 plakalı Fiat hafif ticari araç.

Kazada sürücü D.Ç. ile araçta bulunan yolculardan N.Ç. (11), I.Ç. (12), N.Ç. (6) ve Ö.Ş. (50) yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kontrollü ilerleyen araç trafiği tekrar normale döndü.

YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALEDE BULUNMASI